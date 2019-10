नई दिल्‍ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को मतदान के बाद कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की जीत पक्‍की है। उन्‍होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी (JJP) और इंडियन नेशनल लोकदल ( INLD ) चुनावी टक्‍कर में कहीं नहीं हैं। प्रदेश में मुख्‍य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है।

पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने की बात कहते हुए बताया कि बाकी दलों को वोट देना अपना वोट बर्बाद करने की तरह है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी के कुशासन से प्रदेश की जनता परेशान है। हरियाणा में कांग्रेस की सत्‍ता में वापसी तय है।

Bhupinder Singh Hooda, Congress: Jannayak Janata Party (JJP) and Indian National Lok Dal (INLD) are not factors, the contest is between Congress & BJP. Congress will get the majority. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/3MymWnfCgo