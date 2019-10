हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019: निराले अंदाल में दिखे सीएम मनोहर लाल खट्टर, वोट डालने साइकिल से पहुंचे मतदान केंद्र

नई दिल्‍ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान सुबह से जारी है। वहीं प्रदेश के मंख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निराले अंदाल में साइकिल पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे।

उन्होंने टि्वटकर लिखा कि पहले मतदान तब जलपान। मैं अपना वोट डालने जा रहा हूं। प्रदेश के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मजबूत सरकार बनाने के लिए आपका एक-एक वोट निर्णायक है।

Had a lively interaction with my co-passengers during my journey to Karnal to cast my vote! pic.twitter.com/dPqKdjbp1z