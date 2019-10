हरियाणा विधानसभा चुनाव: हिंसा की वारदातों के बीच 5 बजे तक 60.36 फीसदी मतदान

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए सोमवार सुबह से मतदान जारी है। सोमवार को फरीदाबाद, मल्लाहका, रोहतक और नूंह समेत कई जगह हिंसक वारदातों की खबरें सामने आईं। हरियाणा में शाम पांच बजे तक 60.36 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। कैथल में सर्वाधिक 73 फीसदी वोटिंग हुई, जबकि फरीदाबाद में सबसे कम 42 फीसदी।

मल्लाहका गांव में मतदान के दौरान गोलियां चलीं। इस फायरिंग में दो महिला सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें दो की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव करने का आरोप लगाया गया। घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं, रोहतक में वोटिंग के दौरान जसिया गांव में फायरिंग हुई, जिसमें कई घायल हो गए।

ब्रेकिंगः JK गर्वनर सत्यपाल मलिक की बड़ी चेतावनी, अगर अब नहीं सुधरे तो अंदर घुसकर कर देंगे...

वोटिंग के दौरान मेवात के नूंह में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। यहां पथराव और फायरिंग हुई। इस घटना में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। दूसरी तरफ सुबह सात बजे से 5 बजे तक हरियाणा में 53.78 फीसदी मतदान हुआ है।

इससे पहलेे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में मतदान किया। पूर्व सीएम हुड्डा ने गढ़ी-सांपला-किलोई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी रूप से रोहतक में उनका दबदबा माना जाता है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइकिल से मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया।

#HaryanaAssemblyPolls: Senior Congress leader & former Haryana CM Bhupinder Singh Hooda casts his vote at a polling booth in Rohtak. pic.twitter.com/5X2exBQPUs — ANI (@ANI) October 21, 2019

हरियाणा विधानसभा में वोट प्रतिशत क्रम संख्‍या समय वाेेेट प्रतिशत 1. शाम 5 बजे 53.78% 2. दोपहर 3 बजे 37.58% 3. दोपहर 2 बजे 36.96% 4. दोपहर 1 बजे 34.38% 5. दोपहर 12 बजे 25% 6. सुबह 10 बजे 8.73% 7. सुबह 9 बजे 3.44%

#HaryanaAssemblyPolls: Jannayak Janata Party (JJP) leader Dushyant Chautala & his family arrive on a tractor, to cast their votes at a polling booth in Sirsa. pic.twitter.com/K9EHSM6klA — ANI (@ANI) October 21, 2019

शांतिपूर्ण और बेहतर माहौल में मतदान के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव ने लोगों से अपने मतदान केंद्र पर किसी डर और भय के बिना जाने तथा मतदान करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया है कि हरियाणा पुलिस ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं।

मतदाताओं की सुरक्षा के लिए 75 हजार जवान तैनात

डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और सुचारू एवं बिना किसी गड़बड़ी के मतदान के लिए 75 हजार जवानों को तैनात किया गया है। प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी सीटों को मिलाकर कुल 1169 उम्मीदवार मैदान में हैं।

Voting underway at polling booth 128-129 in Balali village in Charkhi Dadri constituency. Wrestler Babita Phogat is contesting on a BJP ticket from here against Congress candidate Nirpender Singh Sangwan and Jannayak Janta Party (JJP) candidate Satpal Sangwan. #Haryana pic.twitter.com/QUHBf4HxhA — ANI (@ANI) October 21, 2019

जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के नेता दुष्यंत चौटाला और उनका परिवार ट्रैक्टर पर सवार होकर सिरसा में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे।

गुरुग्राम के अंतर्गत आने वाले बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 286 पर एक घंटे बाद वोटिंग शुरू हो पाई है. वहीं, बूथ नंबर 303 पर 25 मिनट बाद वोटिंग शुरू हो पाई है. इन दोनों बूथों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत आई थी.

योगेश्वर दत्त ने किया मतदान

चर्चित पहलवान और ओलंपियन योगेश्वर दत्त ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। योगेश्वर ने सोनीपत में अपना वोट डाला। योगेश्वर इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। योगेश्वर को बीजेपी ने बरौदा सीट से टिकट दिया है। ये एक ऐसी सीट है जहां से बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली है।

कुमारी शैलजा ने हिसार में किया मतदान

हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी अपना वोट डाल दिया है. शैलजा ने हिसार के यशोदा पब्लिक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल किया. बता दें कि कुमारी शैलजा को चुनाव से ठीक पहले हरियाणा की कमान सौंपी गई है, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस में फूट भी देखने को मिली और पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह तंवर ने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया.

Sonipat: Yogeshwar Dutt, Olympic Medallist & BJP candidate from Baroda casts his vote. He is contesting against Congress candidate Krishan Hooda. #HaryanaAssemblyPolls. pic.twitter.com/Qg5wCoGg4E — ANI (@ANI) October 21, 2019

करनाल से मनोहर लाल खट्टर हैं चुनावी मैदान में

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव मैदान में डंटे हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से और रणदीप सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ रहे हैं। JJP के दुष्यंच चौटाला ने उचाना कलां से मैदान में हैं।

1.82 करोड़ वोटर्स करेंगे मतदान

बता दें कि हरियाणा में इस बार कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 82 लाख 82 हजार 570 है। इनमें 97 लाख 74 हजार 543 पुरुष, 85 लाख 7 हजार 775 महिला, 252 थर्ड जेंडर, 724 एनआरआई मतदाता हैं, जबकि 1 लाख 7 हजार 955 सर्विस वोटर्स हैं।

आयु के हिसाब से देखें तो 3,82,446 मतदाताओं की उम्र 18-19 वर्ष के बीच है। 20-29 आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या 40,67,413 है, तो 30-39 आयुवर्ग में 44,92,809 मतदाता हैं। 40-49 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 35,67,536, 50-59 वर्ष के 27,90,783 वोटर्स हैं। 70-70 वर्ष के मतदाताओं की तादाद 8,22,958 जबकि 80 वर्ष से ज्यादा के मतदाताओं की संख्या 4,18,961 है

Hisar: Haryana Pradesh Congress Committee President Kumari Selja casts her vote at polling booth number 103 in Yashoda Public School. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/kLNovytinv — ANI (@ANI) October 21, 2019

बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा सीट

मतदाता संख्या के लिहाज से प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा सीट बादशाहपुर है और यहां पर 3 लाख 96 हजार 281 वोटर्स हैं। वहीं 1,44,066 वोटर्स के साथ नारनौल सबसे कम मतदाता वाली विधानसभा सीट है। उम्मीदवारों के हिसाब से हांसी में सर्वाधिक 25 और अंबाला कैंट व शाहबाद में न्यूनतम 6-6 प्रत्याशी हैं।