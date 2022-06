हरियाणा: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले Kuldeep Bishnoi को कांग्रेस ने पार्टी के सभी पदों से हटाया

Kuldeep Bishnoi Suspended: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के कारण अब कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है।

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ एक्शन की चर्चा सुबह से ही थी। अब पार्टी ने उन्हें सभी पदों से हटा दिया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्र जारी कर इसकी सूचना दी गई है।

Haryana Congress MLA Kuldeep Bishnoi Suspended from all Party Posts for RS Cross-voting