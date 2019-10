भूपेंद्र सिंह हुड़्डा का दावा, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार, समर्थन में आने वाले का सम्मान

नई दिल्ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम परिणाम आना अभी बाकी है लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार बनाने का दावा किया है। हुड्डा ने बकायदा प्रेसवार्ता के जरिये ये दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।

यही नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगाया कि वे निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रहे है, ताकि उन्हें अपने पाले में ले सकें। हुड्डा ने कांग्रेस को समर्थन देने वालों का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने जो भी पार्टी को समर्थन देना चाहता है उसका स्वागत है।

आपको बता दें कि इससे पहले जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने रुझानों के आधार पर ही कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही थी। जननायक जनता पार्टी ( JJP ) ने सीएम पद की शर्त के साथ कांग्रेस को समर्थन का ऑफर दिया है। सोनिया गांधी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को चौटाला के मसले पर खुद निर्णय करने का अधिकार दिया है।

तेजी से बदल रही है मौसम की चाल, देश के इन राज्यों की तरफ बढ़ रहा है अनजान खतरा

Former Haryana CM BS Hooda in Rohtak: The time has come for Congress, JJP, INLD, and independents to come together to form a strong government. #HaryanaAssemblyPolls pic.twitter.com/VZ8IKe4kdW