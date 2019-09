हरियाणा: रोहतक में विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी बोले, जितना मांगा उससे कहीं ज्यादा आपने दिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। रोहतक में पीएम मोदी ने 5 परियोजनाओं को शिलान्यास किया है। शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज, फूड पार्क समेत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद विजय संकल्प रैली को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव जिताने के लिए हरियाणा के लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि हरियाणा से जितना मांगा उससे कई ज्यादा दिया गया। जन आशीर्वाद सेवा करने का जीता जागता उदाहरण हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मनोहर जी ने पांच साल तक कड़ा परिश्रम किया है। आज हरियाणा को डबल इंजन का पूरा फायदा मिला है।

PM Modi in Rohtak, #Haryana: This is the third time in the past few months that I am visiting Rohtak. This time I am here to ask for more support. And Rohtak has always given me more than what I asked for. pic.twitter.com/AwT01Mqjh5