Haryana : निकाय चुनावों के लिए मतदान सुबह से जारी, खट्टर सरकार की अग्निपरीक्षा

नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच आज हरियाणा में निकाय चुनावों के लिए सुबह से मतदान जारी है। चुनाव के लिए मतदान शाम 5.30 बजे तक जारी रहेगा। मतगणना 30 दिसंबर को होगी। स्थानीय निकाय चुनाव खट्टर सरकार के लिए एक तरह से सियासी अग्निपरीक्षा की घड़ी भी है। ऐसा इसलिए कि प्रदेश के किसान कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के रुख से नाराज हैं। बता दें कि हरियाणा कृषि आय और रोजगार का मुख्य जरिया है।

Haryana: Voting for Panchkula Municipal Corporation election is underway; visuals from Blue Bird High School polling centre in Sector-16. pic.twitter.com/sXocw8Fo7M