HD Deve Gowda का बड़ा आरोप - जेडीएस का सियासी अस्तित्व समाप्त करना चाहती है कांग्रेस

नई दिल्ली। दो साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने के बावजूद उसे न चला पाने की टीस से आज भी कांग्रेस और जेडीएस के टॉप नेता परेशान हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि दोनों पार्टी के नेता अपनी भूल से सियासी सबक लेने के बदले एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुनावी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलकर बीजेपी को 2023 विधानसभा चुनाव में पटखनी देने के बजाय एक-दूसरे के खिलाफ ही आरोप-प्रत्यारोप की मुहिम में जुटे हैं।

Congress wants to demolish this party under the leadership of Siddaramaiah. Nobody can destroy this party. It has got its own base. We will raise our head, fighting BJP & Congress in 2023 (Assembly elections): HD Deve Gowda, former PM and JDS leader (26.12.2020) pic.twitter.com/cIBXr0lCE1