एचडी कुमारस्वामी बोले - बीजेपी ने कभी बड़ा धोखा नहीं दिया, सिद्धारमैया के बुने जाल में फंस गया

नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्‍यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने मैसूर में सियासी उतार—चढ़ाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस से हैंड शेक कर राज्य की जनता के बीच बनाया और 12 साल तक बरकरार रखा गया भरोसा खो दिया। इस मामले में हम कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बुने जाल में फंस गया। उन्होंने सिद्धारमैया पर षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने भी उन्हें इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दिया।

He never had goodwill. HD Kumaraswamy is known for his lies. He lies for political benefits. We had 80 seats & he had 37 but we made him CM for one year & three months. Now he should tell us who was benefitted. He was running govt from West End Hotel: Congress leader Siddaramaiah https://t.co/1jxLp9i7TS pic.twitter.com/LgrrgJoSkU