राजनीति से संन्यास की तैयारी में एचडी कुमारस्वामी, बोले- अब चैन से जीना है मुझे

नई दिल्ली। कर्नाटक की सत्ता खोने के बाद पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ( HD Kumaraswamy) राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। कुमारस्वामी ने शनिवार को कहा कि वे राजनीति से दूर जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने एकबार फिर दोहराया कि वे राजनीति में गलती से आ गए।

गलती से बन गया था सीएम: कुमारस्वामी

पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वे गलती से कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बन गए। ईश्वर ने उन्हें दो बार सीएम बनने का मौका दिया। कुमार ने कहा कि मैंने अपने 14 महीनों की कार्यकाल में राज्य के विकास के लिए बहुत से अच्छे काम किए। मैं अपने काम से संतुष्ट हूं।

HD Kumaraswamy: I'm observing where today's politics is going. It's not for good people, it's about caste infatuation. Don't bring in my family. I'm done. Let me live in peace. I don't have to continue in politics. I did good when I was in power. I want space in people's heart. https://t.co/kbRcqOdXkA