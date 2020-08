एचडी कुमार स्वामी का बड़ा बयान, Hindi Politics दक्षिण नेताओं को आगे बढ़ने से रोकती है

नई दिल्ली। दक्षिण भारत ( South India ) में एक बार फिर हिंदी भाषा ( Hindi Language ) को लेकर राजनीति ( Politics ) गर्मा रही है। डीएमके ( DMK ) नेता कनिमोझी ( Kanimozhi )के ट्वीट के बाद जेडीएस ( JDS ) के नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ( HD Kumaraswamy )ने भी बड़ा दे दिया है। कुमारस्वामी ने दक्षिण के नेताओं को ‘हिंदी राजनीति और भेदभाव’ के चलते मौका नहीं मिलने का आरोप लगाया है।

कुमारस्वामी ने कहा है कि इन बातों ने कई दक्षिण भारतीयों को प्रधानमंत्री बनसे रोका है। दरअसल ये सारा मामला कनिमोझी के ट्वीट के बाद बढ़ा। कनिमोझी के ट्वीट के बाद राज्य में एक बार फिर हिंदी विरोध के सुर तेज हो गए, इसको लेकर कुमारस्वामी ने भी ट्वीट की झड़ी लगा दी।

Hindi politics has prevented many South Indians from becoming PM- @H_D_Devegowda, Karunanidhi and Kamaraj are prominent. Though Deve Gowda was successful in breaking into this barrier, there were several incidents of him being criticised and ridiculed for reasons of language.

