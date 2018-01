तीन तलाक बिल पर राज्यसभा फिर स्थगित, सरकार सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के मूड में नहीं

नई दिल्ली: तीन तलाक बिल पर गुरुवार को जैसे राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई कि जोरदार हंगामा हो गया। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने को लेकर अड़ी रही। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तीन तलाक बिल महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। आजाद ने कहा कि बिल में कई बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पति जेल चला गया तो परिवार कौन चलाएगा। कांग्रेस समेत विपक्ष संशोधन वोटिंग की मांग की। वहीं सरकार इस बिल को समिति में भेजने से इनकार कर रही है।

वित्त मंत्री ने दिया जवाब

विपक्ष की मांग पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस तीन तलाक बिल को बर्बाद करना चाहती है। सुधार के बहाने बिल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। 24 घंटे पहले संशोधन आने चाहिए राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

Heated debate over #TripleTalaqBill in RS earlier today,TMC MP Derek O Brien says 'its clear that this side(opposition) wants to empower women, and you(Govt) stand exposed'. Smriti Irani replies 'absolutely not, if you seriously want to empower women then have a discussion now' pic.twitter.com/IVP8uDO903