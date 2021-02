हिमाचल प्रदेश : मुकेश अग्निहोत्री सहित 5 विधायक पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा मचाया। बजट सत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा के काउंसिल चैंबर गेट पर राज्यपाल की गाड़ी के आगे खड़े होकर कांग्रेस विधायक नारेबाजी करने लगे। मामला इतना खराब हो गया कि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और कांग्रेस विधायकों के बीच धक्कामुकी भी हुई। विपक्षी नेताओं ने विधानसभा के बाहर राज्यपाल को रोकने की कोशिश की।

Himachal Pradesh Assembly has suspended 5 MLAs - LoP Mukesh Agnihotri, Harshwardhan Chauhan, Satpal Raizada, Sunder Singh Thakur & Vinay Kumar till March 20th. This comes after Opposition leaders protested & tried to stop Governor outside Assembly.



