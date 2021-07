हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन, दो बार कोरोना से जीती थी जंग

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh )के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह ( Virbhadra Singh ) का लंबी बीमारी से जूझने के बाद गुरुवार तड़के निधन हो गया। कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह ने 87 वर्ष की उम्र में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, शिमला में अंतिम सांस ली।

इस अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ जनक राज ने उनके निधन की पुष्टि की। इससे पहले सोमवार को हार्ट अटैक आने के बाद वीरभद्र सिंह को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था।

Himachal Pradesh | Former Himachal Pradesh Chief Minister & Congress leader Virbhadra Singh passes away at 87 after battling with prolonged illness in early hours of the day: Medical Superintendent Dr Janak Raj, Indira Gandhi Medical College and Hospital, Shimla



