राहुल के बयान पर कांग्रेस-शिवसेना में बढ़ी तल्खी! एकनाथ शिंदे बोले- सावरकर का सम्मान सभी को करना चाहिए

मुंबई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान से सुलगा सियासी तूफान थमता दिख नहीं रहा है। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी कांग्रेस-शिवसेना में वैचारिक मतभेद अब खुलकर सामने आने शुरू हो गए हैं।

सावरकर के मुद्दे पर भाजपा जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है, वहीं शिवसेना की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कर दिया कि वीर सावरकर का अपमान बर्दास्त नहीं किया जाएगा, वहीं अब शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है।

Eknath Shinde , Shiv Sena on Rahul Gandhi's 'My name is not Rahul Savarkar. I will never apologise for truth' remark: Everybody knows the sacrifice 'swatantra veer Savarkar' made for the country. Nobody can deny what he did for the country. Everyone should respect him. pic.twitter.com/JWx72qZL17