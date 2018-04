नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरक्षण को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों का कोई आधार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों से मेरी अपील है कि वह शांति और संयम बनाए रखें। गृह मंत्री आज लोकसभा में दलित संगठनों के बंद के दौरान कल हुई हिंसा पर बयान दे रहे थे।

बदनाम किया जा रहा सरकार को

गृहमंत्री ने कहा कि जान बूझ कर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा उनकी सरकार ने एससीएसटी एक्ट को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दलित और अनुसूचित जनजातियों के पीड़ितों को दी जाने वाली राहत राशि में भीबढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सरकार ने इस विषय पर 2 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका दायर भी कर दी है। उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए पूछा कि 'क्या अब भी सरकार की तत्परता पर संदेह जताने की गुंजाइश बचती है!'

Home Minister Rajnath Singh to give statement in #LokSabha yesterday's violence during #BharatBandh protests. (File Pic) pic.twitter.com/TIZdXvuVb0