MP सियासी संकट Live: मुश्किल में कमलनाथ सरकार, कांग्रेस के 11 विधायक अब भी भाजपा के पास

नई दिल्ली

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल बढ़ गए हैं। भाजपा नेताओं के पास अब तक कांग्रेस के 11 विधायक आ चुके हैं। हालांकि भाजपा के दो विधायक भी गायब थे, जिनमें से एक नारायण त्रिपाठी बुधवार सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे की रणनीति के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उसके बाद वह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। वहीं कांग्रेस के कुछ विधायकों को बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया है।

मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान बढ़ गया है। भाजपा ने सरकार के भीतर सेंधमारी कर दी है। भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके पास कांग्रेस के 11 विधायक मौजूद हैं। जबकि सपा—बसपा और निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल हो गया है। देर रात शुरू हुए ड्रामे में भाजपा और कांग्रेस आमने—सामने आ गई हैं। भाजपा ने देर रात विधायकों को मनेसर के आईटीसी भारत होटल में शिफ्ट किया था। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को इसकी जानकारी मिली तो मध्यप्रदेश से कांग्रेस के मंत्री जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंच गए और सीधे होटल गए। जहां पर उनका विवाद भाजपा नेताओं से हुआ। उसके बाद वह बसपा विधायक रामबाई को अपने साथ लेकर रवाना हो गए। बाकी के विधायकों से वह मिलने में सफल नहीं हो सके।

Madhya Pradesh Minister Jitu Patwari: Shivraj Singh Chouhan is the mastermind behind all this; several videos&audios are viral now which reveal his role in everything that is happening. Madhya Pradesh ki sarkar ko koi khatra nahi hai. https://t.co/izidXARRvR