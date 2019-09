हाउडी मोदी पर मिलिंद देवड़ा ने की मोदी की तारीफ, PM बोले- मेरे दोस्त मुरली खुश होंगे

नई दिल्ली। अमरीका के ह्यूस्टन शहर में हुए 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम पर कांग्रेस जहां विदेश नीति का उल्लंघन बता रही है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा पीएम मोदी के हाउडी मोदी कार्यक्रम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारतीय कूटनीति को बेहतर तरीके से रखा है।

हाउडी मोदी में ट्रंप भी रहे मौजूद

इसपर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कांग्रेस नेता और मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा के साथ अपनी दोस्ती को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मुरली देवड़ा की प्रतिबद्धता के कारण अमरीका के साथ भारत के संबंध मजबूत रहे हैं इस मेगा शो में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे।

भारत-अमरीका के बीच मजबूत संबंध

हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद देवड़ा ने ट्वीट किया, देवड़ा में लिखा की शुक्रिया नरेंद्र मोदी जी। मेरे पिता मुरलीभाई ने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा और भारत-अमरीका के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कई अहम काम किए। ट्रंप की ओर से किया गया स्वागत और दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते हमें गौरवान्वित करता है।'

Thank you @narendramodi ji! Murlibhai put nation first & worked with all governments in India & the US to deepen ties between our great countries. In my many interactions with my Democrat & Republican friends, they, too, acknowledge India’s leadership in the 21st century https://t.co/AXbEb6ZDtK

मिलिंद देवड़ा के ट्वीट पर पीएम मोदी ने लिखा, 'शुक्रिया मिलिंद देवड़ा। आपने हमारे स्वर्गीय मित्र मुरली देवड़ा की याद बिल्कुल सही दिलाया। वह वास्तव में दोनों राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंधों को देख आज खुश होंगे। उन्होंने अमरीका के साथ भारत के रिश्तों की मजबूती के लिए बेहतर काम किया।

Thank you @milinddeora.



You are absolutely correct when you highlight my friend, late Murli Deora Ji’s commitment to strong ties with USA. He would have been really glad to see the strengthening of ties between our nations.

The warmth and hospitality of @POTUS was outstanding. https://t.co/eyP1D3xRJo