नई शिक्षा नीति मसौदे पर रार, मानव संसाधन मंत्री बोले- किसी भी राज्य पर नहीं थोपी जाएगी भाषा

नई दिल्ली। दक्षिण भारत के राज्यों में एक बार फिर से हिन्दी भाषा थोपने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नई शिक्षा नीति के मसौदा में कथित तौर पर हिंदी भाषा थोपने वाली खबर को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ( HRD Minister ) रमेश पोखरियाल निशंक ने सिरे से खारिज कर दिया है। मानव संसाधन मंत्री निशंक ने कहा कि किसी भी भाषा के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी जाएगी। हम देश की सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और उसका विकास चाहते हैं।

विवाद पर जावड़ेकर ने दी सफाई

वहीं पूर्व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस विवाद पर सफाई दी है। जावड़ेकर ने कहा कि ऐसी कोई भी योजना सरकार ने नहीं बनाई है। हम देश की सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बता दें कि तीन साल पहले नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तात्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के रहते तैयार किया गया। बाद में प्रकाश जावड़ेकर के पास यह मंत्रालय पहुंचा। जावड़ेकर के रहते हुए मसौदा फाइनल हुआ। अब नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया है।

HRD Minister Ramesh Pokhriyal on reported proposal of 3-language system in schools: Committee has submitted its report to Ministry, it's not the policy. Public feedback will be sought, it's a misunderstanding that it has become a policy. No language will be imposed on any state. pic.twitter.com/hFhJLvAFHF

I&B Minister Prakash Javadekar on reported proposal of 3-language system in schools: There is no intention of imposing any language on anybody, we want to promote all Indian languages. It's a draft prepared by committee, which will be decided by govt after getting public feedback pic.twitter.com/t16JC3P8bf