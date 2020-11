Hyderabad : बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह, भाग्यलक्ष्मी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से ऐतिहासिक शहर हैदराबाद का सियासी पारा चरम पर है। इस बीच चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रविवार को हैदराबाद दौरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासकर भाग्यलक्ष्मी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा का सख्त पहरा है। हैदराबाद पहुंचने के बाद शाह सबसे पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद आज अमित शाह पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

