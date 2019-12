हैदराबाद रेप केस: CM KCR के आवास पर प्रदर्शन करने जा रही तृप्ति देसाई को पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्‍ली। तेलंगाना के हैदराबाद गैंगरेप को लेकर पूरे देश में भूचाल की स्थिति है। महिला सुरक्षा और रेप पीड़िता को न्‍याय दिलाने को लेकर देशभर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के आवास पर प्रदर्शन करने जा रही भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

सीएम से जवाब मांगने जा रहीं थी तृप्ति

सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई सीएम केसीआर के आवास तक पहुंच पाती पुलिस ने उन्‍हें हिरासत में ले लिया। तृप्ति देसाई ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास शादियों में शामिल होने का समय है लेकिन उनके पास पीड़िता के परिवार के पास जाने का समय नहीं है। हम सीएम कार्यालय जा रहे हैं और उनसे हैदराबाद गैंगरेप का जवाब मांगेंगे।

