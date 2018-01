LIVE: पीएम मोदी ने नेतन्याहू के साथ आईक्रिएट का उद्घाटन किया, उद्योपतियों से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोलेेरा में आईक्रिएट का उद्घाटन किया। इससे पहले एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करने के बाद दोनों प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने चरखा भी चलाया। इससे पहले एयरपोर्ट से साबरमति आश्रम तक पीएम मोदी और नेतन्याहू ने मेगा रोड शो किया । करीब 8 किलोमीटर का दोनों पीएम का रोड शो ऐतिहासिक रहा। रोड शो के दौरान सांस्कृतिक झलकियां देखी गई। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का जोरदार स्वागत किया। बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद नेतन्याहू ने अपनी पत्नी संग पतंग भी उड़ाई।

नेतान्याहू इजरायली टेक्नोलॉजी की मदद से चल रहे वेजिटेबल रिर्सच सेन्टर का भी निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी 10 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, यहां से दोनों पीएम गांधी आश्रम तक रोड शो करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अपने भारतीय दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाली टेक्नोलॉजी से लैस एक जीप भी आज भेंट करेंगे। ICREATE एंत्रप्रेन्योरशीप इवेंट में बड़े कारोबारी दिग्गज मुकेश अंबानी , अनिल अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिड़ला समेत कई हस्तियां शामिल होंगे।

शांति के लिए भी शक्तिशाली होना जरूरी

इससे पहले मंगलवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी रायसीना डॉयलॉग में हिस्सा लिया। इस मौके पर नेतन्याहू ने सैन्य ताकत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आज ताकत के बिना शांति कायम नहीं की जा सकती। विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रायसीना डॉयलॉग के उद्घाटन के मौके पर नेतन्याहू ने कहा कि आज की तारीख में ताकतवर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस दुनिया में कमजोर का बचा रह पाना बहुत मुश्किल है। आप हमेशा शक्तिशाली के साथ हाथ मिलाते हैं। अगर आपको दुनिया में शांति कायम करनी है तो भी आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि ताकतवर होना हमारे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जिंदा रहने के लिए न्यूनतम ताकत जरूरी है।

सैन्य शक्तियों को बेहतर बनाना होगा

इजरायली पीएम ने सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक ताकत की महत्ता को भी स्वीकार किया लेकिन उस पर सैन्य शक्ति को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट पावर अच्छी बात है और हार्ड पावर और भी बेहतर चीज है। वैसे आज के समय में किसी भी देश के लिए सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, तकनीकी ताकत और सांस्कृतिक शक्ति चारों का होना बहुत जरूरी है।



मोदी की कार्यशैली पर फिदा नेतन्याहू

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एकबार कसीदे गढ़े। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व कौशल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई है कि मोदी ने पिछले तीन सालों में भारत में व्यापार सुगमता को बहुत आसान कर दिया और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग में 42 पायदान की छलांग लगायी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको आर्थिक शक्ति बनना है तो आपको कर नीति को सरल बनाना होगा तथा लाल फीताशाही पर रोक लगानी होगी। भारत और इजरायल दोनों देशों का मुख्य उद्देश्य इसी लाल फीताशाही को कम से कम करना है, ताकि व्यापार करना और आसान हो।

भारत-इजरायल की दोस्ती को नजर न लगे

इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी पिछले 3000 साल में इजरायल आने वाले पहले भारतीय नेता हैं, दुआ है कि भारत और इजरायल की दोस्ती को किसी की नजर न लगे। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला लोकतंत्र है. यह देश दुनिया को संदेश देता है कि मानवता और आजादी एकसाथ आगे बढ़ सकते हैं। यहां लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने के साथ ही उन्हें सोचने और बोलने की आजादी मिली हुई है। यहां इजरायल की तरह विविधता भरा समाज देखने को मिलता है। दोनों देशों की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर लोकतंत्र है।