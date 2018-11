बिहार एनडीए में बढ़ा तनाव, JDU ने दिए साफ संकेत, उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन से अलग होना तय

पटना। आम चुनाव 2019 का समय धीरे-धीरे करीब आता जा रहा है और बिहार की सियासत में लगातार गरमाहट बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार एनडीए में घमासान मचा हुआ है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने चार सीटें मांगी थी लेकिन भाजपा दो सीटें देने को तैयार है। इसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा लगातार नाराज चल रहे हैं। इसके अलावे हाल के मौकों पर जेडीयू से उनकी तल्खी को देखते हुए यह समझा जा सकता है कि एनडीए में सबकुछ ठीक नहीं है और कुशवाहा समय आने पर पाला बदल सकते हैं।

Nitish Kumar or JDU's health is not affected by what someone is saying. NDA is strong and it doesn't matter who comes and goes: Bashistha Narain Singh, Bihar JDU President on RLSP Chief Upendra Kushwaha's recent remarks against Bihar CM pic.twitter.com/F14QEI4ZS2