लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं ने सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर किया - ज्ञानचंद गुप्ता

नई दिल्ली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद ( Love Jihad ) को लेकर निकिता तोमर ( Nikita tomar ) की हत्या के बाद अब इसके खिलाफ कानून बनाने को लेकर सियासी चर्चा चरम पर है। इस बीच हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ( Gyanchand Gupta ) ने कहा कि लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बयान दिया है कि इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी ने प्रदेश सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया है।

The increasing incidents of 'love jihad' have compelled to make a law. It is a must to stop this serious crime. Innocent girls are being exploited. In the name of marriage, they are being converted: Haryana Assembly Speaker Gian Chand Gupta pic.twitter.com/TvhOLUtwUk