India-China Dispute से बिगड़ा रामदास अठावले का मूड, कहा- चाइनीज फूड का बहिष्कार करो

नई दिल्ली। लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत और चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प ( india-china dispute ) के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर हैं। इस सोमवार को चीनी सैनिकों द्वारा किए गए कायराना हमले में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थेे। यह भी जानकारी सामने आई थी कि इस हिंसक झड़प में चीन के 30 सैनिक मारे गए। चीन की इस हरकत का जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ( ramdas athawale ) ने देशवासियों से अपील की है कि लोग चाइनीज फूड ( chinese food ) का भी बहिष्कार करें।

चीन का बॉयकाट करें

अक्सर अजीबोगरीब बयानों से सुर्खियों में रहने वाले रामदासस अठावले ने अब भारत-चीन तनाव पर बयान दिया है। अठावले ने कहा है कि चीन ( boycott Chinese items ) धोखा देने वाला देश है। भारत में चीन की सभी चीजों का बहिष्कार ( boycott chinese products ) करना चाहिए। भारत मे चाइनीज फूड और चायनीज फूड ( chinese food ) के होटल बंद किए जाने चाहिए। इतना ही नहीं अठावले ने आगे कहा कि भारत-चीन सीमा पर शहीद हुए 20 बहादुर जवानों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।

अब चीन की एक भी गलती पर भारत करेगा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल, IBG-TC नहीं देंगे कोई मौक

गो कोरोना गो का नारा दिया था अठावले ने

गौरतलब है कि कि जब देश में कोरोना वायरस के मामले सामने आने शुरू हुए थे, तब भी रामदास अठावले ने काफी चर्चा बंटोरी थी। दरअसल तब केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो काफी वायरल हो गया था। इस वीडियो में अठावले गो कोरोना गो का नारा लगा रहे थे। उस वक्त गो कोरोना गो का यह नारा काफी वायरल हुआ था।

Restaurants selling Chinese food should be banned. I appeal to people to boycott Chinese food: Union Minister Ramdas Athawale pic.twitter.com/PoY0Udfule