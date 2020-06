चीन से तनाव के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले- गलवान घाटी में क्या हुआ बताए मोदी सरकार

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच ( India china Tension ) गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ( Galvan Valley Violence ) में भारतीय सेना के 20 जवानों के शहीद ( India 20 Soldier Martyred ) होने के बाद से ही देश में सियासी पारा भी चढ़ गया है। एक तरफ देश की जनता चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है तो दूसरी तरफ सियासी गलियारों में कांग्रेस ( Congress ) ने मोदी सरकार ( Modi Govt ) पर निशाना साधना शुरू कर दिया है।

इसी कड़ी में राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बाद अब लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ( Adhir Ranjan Choudhary ) ने कहा है कि देश की जनता को यह जानने का पूरा हक है कि लद्दाख में गलवान घाटी में क्या हुआ। देशवासियों को सांत्वना नहीं चाहिए बल्कि वो जवाब चाहते हैं।

चीन से टकराव के बीच आई सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर निर्माण की योजना हुई निलंबित, जानिए न्यास ने क्या बताई पीछे की वजह

Mr NDA Govt, people of India are entitled to know of what actually has been transpired at Galwan valley, we do not need any consolation, but the real situation. Do not play any hide & seek with us, we should be prepared to accept the stark reality whatever may be

(1/2)