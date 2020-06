India-China Tension: Rahul Gandhi का मोदी सरकार पर एक और निशाना, शेयर किया 'BJP vs UPA' का ग्राफ

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के साथ भारत-चीन ( India-China Tension ) के बीच जारी विवाद ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। विपक्ष इन दोनों मुद्दों को लेकर लगातार मोदी सरकार ( Modi Government ) को घेरने में लगी है। खासकर, कांग्रेस ( Congress ) के नेता लगातार केन्द्र सरकार ( Central Government ) तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बार चीन के मामले में UPA और BJP सरकार का तुलनात्मक ग्राफ शेयर किया है।

Rahul Gandhi ने Tweet कर कसा तंज

दरअसल, गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन ( India China Tension ) के बीच काफी विवाद बढ़ गया है। केन्द्र सरकार (Central Government on China ) लगातार चीनी सरकार को झटका देने में लगी है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने सोमवार को 59 चीनी कंपनियों के Apps पर बैन लगा दिया है। वहीं, बैन के ठीक एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Congress Ex President Rahul Gandhi ) ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मनमोहन ( Manmohan Government ) सरकार और मोदी सरकार ( Modi Government ) के दौरान चीन से होने वाले व्यापार और सामान खरीदने का तुलनात्मक ग्राफ शेयर किया है। ग्राफ शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, 'आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। BJP कहती है मेक इन इंडिया ( Make in India ), लेकिन बीजेपी करती है चीन से खरीदो।'

Facts don’t lie.



BJP says:

Make in India.



BJP does:

Buy from China. pic.twitter.com/hSiDIOP3aU — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 30, 2020

कांग्रेसी नेता लगातार केन्द्र सरकार पर साध रहे निशाना

गौरतलब है कि राहुल गांधी ( Rahul Gandhi Attack on Modi Government ) समेत कई के कई नेता चीन के मामले पर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था, 'मोदी जी आप सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री ( PM Narendra Modi ) जी आप सच बता दीजिए की चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया। हम सब आपके साथ हैं, आप चीन के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा कीजिए। हम सब मिलकर चीन को अपनी सीमा से उखाड़े फेंकेंगे।' इतना ही नहीं कांग्रेस नेताओं के आरोप पर बीजेपी ( BJP ) की ओर से भी जमकर पलटवार किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान चीनी हिमाकत को लेकर तंज कसा था। आलम ये है कि चीन के मामले में दोनों पार्टियों के बीच लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है।