FM Nirmala Sitharaman का बयान- इस साल भारत की विकास दर शून्य के पास होगी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने जहां एक और पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं इससे प्रभावित तमाम देशों की आर्थिक हालत भी खस्ता हो गई है। भारत भी कोरोना की मार से अछूता नहीं रहा है। यही वजह है कि आर्थिक विकास के मोर्चे पर भारत को करारा झटका लगा है। कोरोना की मार के चलते बन रहे आर्थिक हालातों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि इस वर्ष भारत की वृद्धि शून्य या निकट होगी। CERA सप्ताह के चौथे वार्षिक भारत ऊर्जा मंच में बोल रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में त्यौहारी सीज़न की शुरुआत हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप मुझे मांग उठने की उम्मीद है।

India's growth this year will be negative or near zero: Finance Minister Nirmala Sitharaman at the 4th Annual India Energy Forum by CERA Week pic.twitter.com/WdpNW76wpQ