INLD परिवार की कलह आई सबके सामने, ओमप्रकाश चौटाला ने दोनों पोतों को पार्टी से निकाला

चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल के बीच चल रही पारिवारिक कलह अब अपने चरम पर पहुंच गई है। शुक्रवार को ये कलह सबके सामने आ गई। दरअसल, INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला ने अपने दोनों पोतों दुष्यतं सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसी के साथ INLD परिवार में चल रही पारिवारिक कलह सबके सामने आ गई।

लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद आया सामने

ओमप्रकाश चौटाला ने अपने जिन दोनों पोतों को पार्टी से निष्कासित किया है उनमें से एक दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा की हिसार सीट से लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा दुष्यंत को आईएनएलडी संसदीय दल के नेता के पद से भी हटा दिया है। वहीं आपको बता दें कि आईएनएलडी में अभय चौटाला और अजय चौटाला के दोनों बेटों दुष्यंत और दिग्विजय के बीच लंबे अरसे से विवाद चल रहा था। इस विवाद की वजह से पार्टी को नुकसान ना पहुंचे शायद इसी वजह से ओमप्रकाश चौटाला ने दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया।

अजय चौटाला की पत्नी ने की निंदा

दोनों के निष्कासन को लेकर अजय चौटाला की पत्नी और विधायक नैना चौटाला ने चरखी दादरी के झोझूकलां में आयोजित हरी चुनरी चौपाल में कहा कि 15 लोगों ने आईएनएलडी का सत्यानाश कर दिया। वो पार्टी को खा गए हैं। दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की मां नैना चोटाला ने कहा कि जिस समय अजय चौटाला और चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जेल गए तो मैं दुखी थी, लेकिन अब पार्टी में चल रही उठापटक और भी ज्यादा दुखी करने वाली है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने कौन सा गुनाह कर दिया जो उन्हें पार्टी से निकाले जाने का नोटिस दिया गया है।

इस दौरान नैना चौटाला ने कहा कि मेरे बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, सत्य पर असत्य हावी होने की कोशिश कर रहा है। नैना की इन बातों के बाद दुष्यंत के भावी मुख्यमंत्री बनने को लेकर जोर से नारेबाजी होने लगी।

National President of Indian National Lok Dal (INLD) has expelled Dushyant Chautala , MP from Hisar & Digvijay Singh Chautala from primary membership of the party with immediate effect.Dushyant Chautala has also been removed from the post of leader of the INLD Parliamentary Board.