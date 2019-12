CAA Protest: दिल्ली और यूपी समेत देश के कई राज्यों में इंटरनेट सेवा पर रोक, भीम आर्मी के मार्च पर ड्रोन की नजर

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के खिलाफ शुक्रवार को भी देश भी उग्र प्रदर्शन जारी है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक सीएए का असर है। लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्‍ली, यूपी, कर्नाटक दिल्‍ली व अन्‍य राज्‍यों के दर्जनों शहर में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ सीएए के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। इनमें सबसे ज्‍यादा यूपी के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा आगामी आदेश तक ठप है।

मार्च में शामिल लोगों पर ड्रोन की नजर

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्‍ली में भीम आर्मी के चीफ चन्द्रशेखर आजाद का प्रदर्शन जारी है। चन्द्रशेखर आजाद अपने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीम आर्मी की जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक की मार्च में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर शामिल हैं।

प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्‍न कराने के लिए दिल्‍ली पुलिस सतर्क है। दिल्‍ली के जामा मस्जिद, लाल किला, दरियागंज, मोती नगर, जामिया नगर, शाहीन बाग सहित एक दर्जन से ज्‍यादा क्षेत्र में नेट सेवा पर रोक है। इन इलाकों के मेट्रो स्‍टेशनों से लोगों की आवाजाही भी बंद है।

फिलहाल इस मार्च में शामिल लोगों पर नज रखी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इससे पहले बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जो खुद को भीम आर्मी का सदस्य बता रहा था। व्यक्ति को जामा मस्जिद इलाके से हिरासत में लिया गया है।

CAA और NRC पर सरकार ने पेश की सफाई, कहा- किसी से भारतीय होने का सबूत नहीं मांगा

यूपी के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक

वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शन के मद्देनजर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में में इंटरनेट सेवा और टेक्स्ट मैसैज की सेवा को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों की मानें तो करीब 3505 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 200 को लखनऊ में हिरासत में रखा गया है।

राज्य के गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट प्रोवाइडर्स को शनिवार 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सर्विस और एसएमस सेवा को बंद रखने का आदेश दिया है। यूपी में सतर्कता के लिहाज से लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बेरली, मऊ, संभल, आजमगढ़, आगरा, कानपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, प्रयागराज आदि शहरों में इंटरनेट सेवा ठप है।

CRPC की धारा -144 क्‍या है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में इसकी भूमिका क्‍यों होती है अहम?

वहीं मंगलूरु में हिंसात्‍मक प्रदर्शन के बाद से पुलिस सतर्क है। इस मामले में कई लोगों को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत लिया। लोगों के उग्र प्रदर्शन को लेकर र्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बहुत से लोग पड़ोसी राज्य से आए थे और उनकी उपस्थिति के कारण बहुत सारी हिंसा पैदा हुई है। आज स्थिति शांतिपूर्ण है, यह नियंत्रण में है। हम नागरिकता संशोधन कानून पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं।

जानिए दिल्ली के किन इलाकों में बंद है इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग सुविधाएं?

बता दें कि भीम आर्मी ने जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी थी जिसे दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। हालांकि, इसके बावजूद भीम आर्मी के चीफ चन्द्रशेखर आजाद जामा मस्जिद पहुंचे हुए हैं।

Delhi: Police had tried to detain bhim army Chief chandrashekhar azad , during protest at Jama Masjid against #CitizenshipAmendmentAct but he was taken out of the spot by his supporters. He was earlier denied permission for a protest march from Jama Masjid to Jantar Mantar. https://t.co/qQqz5h4ekm