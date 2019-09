INX मीडिया केसः पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत एक दिन और बढ़ी, जमानत पर सुनवाई कल

नई दिल्ली। INX Media Case में फंसे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में एक दिन और रहेंगे। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने चिदंबरम की हिरासत एक दिन और बढ़ाने की अपील की थी। अदालत ने इसे मान लिया और हिरासत में एक दिन का इजाफा कर दिया। अब मंगलवार को चिदंबरम की अंतरिम जमानत की याचिका पर अदालत में सुनवाई होगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने जिरह की। उन्होंने अदालत को बताया कि सिंगापुर और ब्रिटेन के कुछ बैंक खातों की पहचान की गई है। कई फर्जी कंपनियों के द्वारा कुछ ट्रांजैक्शन किए गए हैं।

पी चिदंबरम सीबीआई की रिमांड पर, एक क्लिक में जानिए क्या है INX मीडिया केस

उन्होंने आगे कहा कि विदेशी बैंक खाता, संपत्तियों का अधिग्रहण करने और पैसे के लेन-देन के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई गईं। चिदंबरम से इन सभी के बारे में विस्तार से पूछताछ होनी बाकी है। इसलिए एयरसेल-मैक्सिस मामले में इन्हें हिरासत में रखे जाने की आवश्यकता है।

