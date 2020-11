IPL फाइनल: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। साथ ही मुंबई इंडियंस के सामने कम रन पर आउट करने की चुनौती पेश की है।

#DelhiCapitals have won the toss and they will bat first in the #Final of #Dream11IPL 2020.



Updates - https://t.co/iH4rfdz9gr pic.twitter.com/ULbAUVAN6z