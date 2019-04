तमिलनाडु: DMK नेता कनिमोझी के घर पर IT का छापा, कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले दक्षिण भारत में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। तमिलनाडु में चुनाव से दो दिन पहले आयकर विभाग ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की बेटी और राज्यसभा सांसद कनिमोझी के घर पर छापा मारा है। तूतीकोरन में कनिमोझी के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि कनिमोझी के घर में कैश होने की सूचना पर तलाशी ली गई। फिलहाल कनिमोझी अपने घर में हैं। बता दें कि तमिलनाडु के 39 लोकसभा सीटों के लिए 18 अप्रैल को मतदान है। हालांकि अभी तक छापे में क्या-क्या बरामद किए गए हैं, उसका खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें कि आयकर विभाग ने कर्नाटक के कई जिलों में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है।

Tamil Nadu: DMK workers protest as IT Dept conducts raids at house where DMK candidate Kanimozhi is staying, in Thoothukudi pic.twitter.com/Ybhyb20Wjh