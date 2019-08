पुलिस ने कैंसल की सर्वदलीय बैठक के लिए महबूबा मुफ्ती की होटल बुकिंग, आवास पर मीटिंग अनिश्चित

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में तीन दिन से बिगड़ रहे हालात को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ( PDP leader mehbooba mufti ) ने एक होटल में सर्वदलीय बैठक ( all party meeting ) बुलाई थी। महबूबा ने होटल बुक करवाया था, लेकिन इस बुकिंग को पुलिस ( JK Police ) ने कैंसल करवा दिया। इसके बाद बताया जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक महबूबा मुफ्ती के घर पर होगी।

हालांकि मुफ्ती ने अभी यह साफ नहीं किया है कि बैठक कितने बजे होगी। यही नहीं मुफ्ती ने यह भी कहा है कि हो सकता है बैठक ना हो, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है।

JK पर संसद में अमित शाह की उच्चस्तरीय बैठक, NSA और गृह सचिव मौजूद

M Mufti: They did whatever they had to, with separatists. Now they're using tactics against mainstream political parties. When they got hint of an all party meet,Farooq sa'ab was taken to Chandigarh.They're using corruption as tool against political parties,workers being harassed pic.twitter.com/R0zxxLciaw

महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हालातों को लेकर चिंता जाहिर की है। मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में घबराहट का माहौल है। घाटी में आफत टूट पड़ी है पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तीन दिन से कश्मीर में क्या हो रहा है, इसको लेकर कोई जवाब देने वाला नहीं है।

आपको बता दें कि शनिवार को महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की पहचान बचाने के लिए सभी दलों से एक साथ आने का आह्वान किया था। मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर में अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की हरकतें इन दिनों हो रही हैं वो डर का माहौल पैदा करती हैं।

Mehbooba Mufti, PDP: We had made an effort to tell the people of this country and govt that what could be the consequence if they toy with 35A, 370. We made an appeal too but no assurance has been given yet from centre. They are not bothered to say that everything will be alright pic.twitter.com/dLiupS8d0t