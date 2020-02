CAA हिंसक प्रदर्शन: मौजपुर में एक हेड कॉन्स्टेबल की मौत, जाफराबाद में पेट्रोल पंप को किया आग के हवाले

नई दिल्ली। दिल्ली में नागरिकता कानून (citizenship act) और NRC को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप समेत कई संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया है। शाहीन बाग के बाद पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। उसके बाद भजनपुरा में सीएए विरोध प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल पंप में आग लगा दी। वहीं मौजपुर में एक हेड कॉन्स्टेबल की मौत हो गई । जबकि दो घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

इसके अलावा कई वाहनों में आगजनी की गई है। मौजपुर में हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। हालांकि भीड़ अब भी वहां एकत्रित है। इधर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनाता कर दिया गया है।

Delhi: A clash broke out between two groups in Maujpur area, today. Ved Prakash Surya DCP (North-East) says, "We have spoken to both sides, now the situation is calm. We are continuously speaking to people, now the situation is under control". pic.twitter.com/kSPSFUYCHQ