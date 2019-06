AP: एक्शन में जगनमोहन रेड्डी, 'अन्नदाता सुखी भव योजना निरस्त, ऋतु भरोसा लागू'

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए वाईएसआर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो चुकी है। जगनमोहन रेड्डी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पदभार संभालने के बाद रेड्डी एक्शन मोड में आ चुके हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को रेड्डी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने किसानों के लिए लागू अन्नदाता सुखी भव योजना को निरस्त करते हुए प्रदेश में ऋतु भरोसा योजना लागू की है।

अक्टूबर से योजना लागू

मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए लागू अन्नदाता सुखी भव योजना को बंद किया जा रहा है। इसके बदले अब 'ऋतु भरोसा' योजना को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को 12,500 रुपए दिए जाएंगे।

