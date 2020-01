अनुराग ठाकुर के भड़काऊ बयान से है जामिया फायरिंग का सीधा संबंध, यूथ कांग्रेस ने दी पुलिस को शिकायत

नई दिल्ली। इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत सौंपी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अपनी शिकायत में यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के नजदीक बृहस्पतिवार को हुई फायरिंग की घटना का ठाकुर के भड़काऊ भाषण से सीधा संबंध है। वहीं, अदालत ने नाबालिग को 14 दिनों की संरक्षित हिरासत में भेज दिया है।

इस संबंध में यूथ कांग्रेस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, "जैसा कि हम सभी को पता है कि एक व्यक्ति ने CAA-NRC के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें एक छात्र को गंभीर चोट आई। अब इस घटना का सीधा संबंध भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा बीते 27 जनवरी 2020 को दिल्ली में दिए गए भड़काऊ भाषण से है।"

Crime Branch of Delhi Police has applied to carry out an ossification test of the Jamia shooter to ascertain his age. https://t.co/VKY7AuBYcI