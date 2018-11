जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाने की संभावना खत्म, राज्यपाल ने की विधानसभा भंग

नई दिल्ली: जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाने की पूरी संभावना खत्म हो गई है। राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दी है। ऐसे में अब कोई सरकार नहीं बनेगी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इससे थोड़ी देर पहले पीडीपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। लेकिन राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर सरकार बनाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। राज्यपाल ने धारा 53 के तहत विधानसभा भंग की।

विधानसभा भंग पर नेताओं की प्रतिक्रिया

वहीं विधानसभा भंग होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि वो पांच महीने से विधानसभा भंग करने की मांग कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाने पर बातचीत कर रही थी। हम जल्द से जल्द सूबे में चुनाव चाहते हैं। इस दौरान आजाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का तानाशाही रवैया सामने आ गया। वहीं PDP ने इस पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल को आपत्ति क्या थी।

I said this afternoon also that it's a suggestion & no final decision has been taken yet (on PDP-NC-Congress alliance). BJP dissolved the assembly even though only a proposal was made: Ghulam Nabi Azad, Congress on #JammuAndKashmir Governor dissolves J&K Legislative Assembly. pic.twitter.com/MUveg301gI