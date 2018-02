जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री मुफ्ती ने कहा-पाकिस्तान से युद्ध नहीं बातचीत जरूरी

श्रीनगर: पाकिस्तान की ओर से सीमा पर लगातार हो रही फायरिंग को देखते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में भाषण दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खून खराबा रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के लोग दुख सह रहे हैं। हमें बात करनी होगी युद्ध विकल्प नहीं हो सकता। मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं। इस पर हमें पाक से जवाब मांगना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मीडिया पर तंज कसा। मुफ्ती ने कहा कि मी़डिया माहौल खराब कर रहा है।

अटल जी ने भी बातचीत का रास्ता चुना था

मुफ्ती ने कहा कि हिंसा रोकने के लिए पाकिस्तान से बातचीत ही एक मात्र विकल्प है। बातचीत की बात देश विरोधी नहीं हो सकती। मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बातचीत का रास्ता चुना था। ऐसे में हमें वार्ता करनी चाहिए।

फारूक ने पीएम पर कसा तंज

वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सुजनां सेना कैंप पर हुए हमले को लेकर कहा कि जितना आतंकवाद बढ़ेगा। उतनी मुसीबत आएगी। अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की अगर यही स्थिति रही तो हिंदुस्तान के हुकमरानों को सोचना होगा कि वहां क्या करना चाहिए।

आतंकी हमले में 5 जवान शहीद

गौरतलब है कि जम्मू के सुंजुवां मिलिट्री कैंप पर आतंकी हमले के बाद सेना ने चार आतंकियों को मार गिराया है। एक या दो आतंकियों के अभी भी छुपे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी तलाश जारी है। इस ऑपरेशन में अब तक 5 जवान शहीद हुए , जिनमें 2 जेसीओ शामिल हैं। इस ऑपरेशन की निगरानी सेना प्रमुख बिपिन रावत खुद कर रहे हैं। वह सुंजुवान सैन्य शिविर में जारी आतंक रोधी अभियान का जायजा लेने के लिए रविवार को जम्मू पहुंचे हैं।

