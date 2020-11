Jammu-Kashmir : सेकुलर दलों के साथ मिलकर डीडीसी का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस - रविंदर शर्मा

नई दिल्ली। बिहार के बाद अब जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में सियासी हलचल जोर पकड़ने लगी हैं। ऐसा इसलिए कि धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार जिला विकास परिषद ( DDC ) चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच जम्मू-कश्मीर कांग्रेस कमिटी ( Congress Committee ) के रविंदर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ) के बयान को पुष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस सेकुलर दलों के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में डीडीसी का चुनाव लड़ेगी। ताकि बीजेपी को मात देना संभव हो सके।

Congress to go for electoral adjustments with like-minded secular parties, including National Conference in District Development Council (DDC) polls: Ravinder Sharma, J&K Pradesh Congress Committee



DDC polls to be conducted in 8 phases between Nov 28 & Dec 19, counting on Dec 22