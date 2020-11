Farooq Abdullah बोले- भारत महात्मा गांधी का देश, भाजपा का नहीं

नई दिल्ली। नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ( National Conference Leader Farooq Abdullah ) ने कहा कि अगर जम्मू-कश्मीर( Jammu-Kashmir ) पाकिस्तान ( Pakistan ) जाना चाहता तो वह 1947 में ऐसा कर सकता था। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन हमारा राष्ट्र महात्मा गांधी का भारत है। आपको बता दें कि फारूख जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंड़ितों को वापस लाने के लिए 28 से सालों से वादे किए जा रहे हैं। 5 साल तो हो गए इनके, ये 5 साल भी चले जाएंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों की कोई सुध नहीं ली गई, वो आज भी इंतजार कर रहे हैं।

