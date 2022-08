गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जम्मू-कश्मीर में 64 नेताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा

कांग्रेस के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। हाल में पार्टी के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे ने पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बहुत किरकिरी करवाई। इस बीच कांग्रेस को एक और बड़े झटके की खबर सामने आई है।

कांग्रेस की राजनीतिक जमीन लगातार खिसकती जा रही है। चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद ही नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हाल में पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े किए। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही। अब खबर आई है कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। यहां एक दो नहीं बल्कि 64 नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। खबर ये भी है कि, ये सभी नेता कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी में शामिल होंगे। गुलाम नबी आजाद की मौजूदगी में ही इन सभी नेताओं ने इस्तीफा दिया है।

Jammu Kashmir Many Congress Leaders Resignation From Congress and May Join Ghulam Nabi Azad New Party