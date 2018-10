नई दिल्ली। देश के जम्मू-कश्मीर राज्य में हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना का कार्य जारी है। अब तक के नतीजों के अनुसार दक्ष‍िण कश्मीर के चार जिलों में भाजपा को भारी सफलता मिलती है। यहां भाजपा ने 132 में से 53 वार्डों में जीत दर्ज कराई है। इसके साथ ही म्यूनिसिपल निकायों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। निकाय चुनाव में मिली सफलता से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भाजपा ने 20 स्थानीय निकायों में से अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां जिले के चार निकायों पर अपना अधिकार कर लिया है।

In Jammu Municipal Board there are 75 wards&BJP won 43 seats, Indian National Congress won 14 seats&Independent candidates won 18 seats. In municipal committees there are 7 wards of them BJP has won 2 seats,INC has won 4 seats&independent candidate won 1 seat:EC #JammuandKashmir pic.twitter.com/1whoSOcBqZ