Jammu-Kashmir : गुपकर गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बोले - पीपुल्स अलायंस राष्ट्र विरोधी जमात नहीं

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के श्रीनगर में पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर घोषणा के सदस्यों की बैठक के बाद नवनिर्मित गठबंधन के अध्यक्ष चुने गए फारूक अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah ) ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर ( People Alliance for Guptkar ) की बैठक राष्ट्र-विरोधी जमात नहीं है। यह गठबंधन घाटी के लोगों की आवाज बनेगा। उन्होंने केंद्र सरकार ( Central Government ) से जम्मू-कश्मीर को और स्वायत्तता देने की मांग की है।

It's not an anti-national Jamat, our aim is to ensure that the rights of people of J&K and Ladakh are restored. Attempts of dividing us in the name of religion will fail. It's not a religious fight: Farooq Abdullah after 'People's Alliance for Gupkar Declaration' meet in Srinagar pic.twitter.com/QqHKgbKQYD