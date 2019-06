नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah ने शुक्रवार को Lok Sabha में जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का संशोधन बिल पेश किया। Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill को ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया गया। विपक्ष की ओर से इस पर लाए गए किसी भी संशोधन को सदन में मंजूरी नहीं मिली। इसके साथ ही राज्य में छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन को मंजूरी मिल गई है।





The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 passed in Lok Sabha

जम्‍मू कश्‍मीर में बढ़ा राष्ट्रपति शासन

शाह ने जम्‍मू कश्‍मीर ( Jammu Kashmir ) में छह महीने के लिए राष्‍ट्रपति शासन बढ़ाने को लेकर एक प्रस्‍ताव पेश किया था। उन्‍होंने सदन को बताया कि राज्‍य के हालातों को देखते हुए राष्‍ट्रपति शासन ( President's Rule ) को आगामी छह महीने के लिए बढाना जरूरी है। जिसे सदन की मंजूरी मिल गई है।

Lok Sabha approves the statutory resolution to extend President's rule in Jammu & Kashmir for a further period of 6 months with effect from 3rd July, 2019.