Jammu-Kashmir : डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी, 53 महिला प्रत्याशी मैदान में

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद ( डीडीसी ) चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे से जारी है। डीडीसी चुनाव के तहत आज 33 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें 16 सीटें कश्मीर में और 17 सीटें जम्मू संभाग में हैं। इन सीटों पर 305 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 53 महिला उम्मीदवार और 252 पुरुष उम्मीदवार हैं। 33 सीटों पर आज 7,37,648 मतदाता वोट डालेंगे। मतदान का समय पहले दो चरणों की तरह ही सुबह सात से दोपहर दो बजे तक का रहेगा।

