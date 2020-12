Jammu-Kashmir : डीडीसी चुनाव के पांचवें चरण का मतदान सुबह से जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के पांचवें चरण का मतदान सुबह सात बजे से जारी है। मतदान में लिए सुबह से ही लोग पोलिंग स्टेंशनों पर लाइन में लगे हैं। आज 57 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान दोपहर दो बजे तक जारी रहेगा।

Jammu and Kashmir: Voters arrive at a polling station to exercise their voting rights during the fifth phase of District Development Council (DDC) elections in the Union Territory.



Visuals from Khoon village in Udhampur district. pic.twitter.com/OGuPngV5D3