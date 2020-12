Jammu-Kashmir : डीडीसी चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी, 168 उम्मीदवार मैदान में

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद के आठवें और अंतिम चरण में 28 सीटों के लिए सुबह सात बजे से मतदान जारी है। मताधिकार का प्रयोग मतदाता दो बजे तक कर पाएंगे। निर्वाचन आयुक्त केके शर्मा ने बताया कि आज डीडीसी की कुल 28 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें से कश्मीर संभाग से 13 और जम्मू से 15 सीटें हैं। अंतिम चरण में 168 उम्मीदवार मैदान में हैं। शनिवार को पूरे जम्मू कश्मीर में 369 पंचों और सरपंचों की खाली सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है।

Jammu and Kashmir: Voting underway for the eighth phase of District Development Council (DDC) elections; visuals from a polling station in Reasi pic.twitter.com/K6tuvbDJvw