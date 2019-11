महाराष्ट्रः जयंत पाटील बन सकते हैं डिप्टी सीएम, उद्धव के साथ लेने वाले हैं शपथ

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में गुरुवार की शाम नए सूरज का उदय होगा। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का महा विकास अघाड़ी गठबंधन आज महाराष्ट्र को नई सरकार देने जा रहा है। उद्धव ठाकरे जहां सीएम के तौर पर शपथ लेंगे वहीं हर किसी के जहन में ये सवाल घूम रहा है कि उद्धव का सिपाहसालार यानी डिप्टी सीएम कौन होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस नाम पर अब पर्दा उठने ही वाला है और सबसे आगे जिस नाम की चर्चा है वो है एनसीपी के विधायक दल के नेता और शरद पवार के करीबी जयंत पाटील।

Jayant Patil, NCP: I am going to take oath as a minister.



