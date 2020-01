कर्नाटक में जेडीएस नेता और पूर्व मंत्री अमरनाथ शेट्टी का निधन, शोक की लहर

नई दिल्ली। देश के दक्षिण इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक ( Karnataka ) में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही प्रमुख विपक्षी पार्टी जेडीएस ( JDS ) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमरनाथ शेट्टी ( Amarnath Shetty ) का सोमवार को निधन ( Passes away ) हो गया है। अमरनाथ शेट्टी ने 80 की उम्र में अंतिम सांस ली।

अमरनाथ का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। कुछ दिनों पहले उन्हें उम्र संबंधी परेशानियों के कारण मंगलूरू के एजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Karnataka: Former state minister and senior JD(S) leader Amarnath Shetty passed away in Mangaluru, today. pic.twitter.com/8RQm8iQCla